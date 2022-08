(Di sabato 20 agosto 2022)finisce 0 - 0 senza particolari emozioni. I biancocelesti nel secondo tempo provano con un po' di voglia in più e nel, già in pieno recupero, sono pronti all'ultimo ...

Corriere dello Sport

TORINO - Torino - Lazio finisce 0 - 0 senza particolari emozioni. I biancocelesti nel secondo tempo provano con un po' di voglia in più e nel finale, già in pieno recupero, sono pronti all'ultimo... La frase urlata da Milinkovic all'arbitro nel finale di Torino-Lazio Il Sergente si arrabbia e scatta dalla panchina quando il direttore di gara Piccinini fischia tre volte su una ultima ripartenza biancoceleste...