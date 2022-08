Kylie Jenner svela che avrebbe dovuto chiamarsi in un altro modo (Di sabato 20 agosto 2022) L’altro nome scelto per Kylie Jenner Kylie Jenner e la sua famiglia sono tra i personaggi di rilievo più amati, discussi e seguiti in tutto il mondo. Sui social vantano milioni di follower e grazie al programma TV, Al passo con i Kardashian, hanno raggiunto maggiore popolarità. Qui svelano delle curiosità, alcune davvero divertenti, sulla propria L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 20 agosto 2022) L’nome scelto pere la sua famiglia sono tra i personaggi di rilievo più amati, discussi e seguiti in tutto il mondo. Sui social vantano milioni di follower e grazie al programma TV, Al passo con i Kardashian, hanno raggiunto maggiore popolarità. Quino delle curiosità, alcune davvero divertenti, sulla propria L'articolo proviene da Novella 2000.

inomniapparatus : Appena scoperto che Kylie Jenner si doveva chiamare Kennedy - StraNotizie : Kylie Jenner avrebbe dovuto chiamarsi in un altro modo, la sua rivelazione - ParliamoDiNews : Kylie Jenner avrebbe dovuto chiamarsi in un altro modo, la sua rivelazione #kyliejenner #20agosto - zazoomblog : Kylie Jenner avrebbe dovuto chiamarsi in un altro modo la sua rivelazione - #Kylie #Jenner #avrebbe #dovuto - indierockrecord : c'è una scema su tiktok che assomiglia a kylie jenner e si fa il makeup come lei apposta e poi dice per favore non… -