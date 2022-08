Kobe Bryant, le lacrime della moglie Vanessa al processo per le foto dell’incidente: “Non voglio che le mie figlie le vedano” (Di sabato 20 agosto 2022) “Avrei voluto correre giù dall’isolato e urlare, ma non potevo scappare. Non potevo fuggire via, non potevo sfuggire al mio corpo”. Sono le parole che Vanessa Bryant, vedova di Kobe, star del basket, ha pronunciato nel corso del processo contro i funzionari della contea di Los Angeles, accusati di aver condiviso in privato gli scatti dei resti delle vittime dell’incidente aereo in cui persero la vita non solo il campione di basket, ma anche la figlia e altre sette persone. Il New York Times riporta la testimonianza di Vanessa che fa riferimento alla reazione avuta dalla vedova quando venne a sapere di quelle foto. E ora vive nella paura che finiscano in rete. “Una volta che sono diffuse, non puoi tornare indietro” ha affermato, spiegando anche di aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) “Avrei voluto correre giù dall’isolato e urlare, ma non potevo scappare. Non potevo fuggire via, non potevo sfuggire al mio corpo”. Sono le parole che, vedova di, star del basket, ha pronunciato nel corso delcontro i funzionaricontea di Los Angeles, accusati di aver condiviso in privato gli scatti dei resti delle vittimeaereo in cui persero la vita non solo il campione di basket, ma anche la figlia e altre sette persone. Il New York Times riporta la testimonianza diche fa riferimento alla reazione avuta dalla vedova quando venne a sapere di quelle. E ora vive nella paura che finiscano in rete. “Una volta che sono diffuse, non puoi tornare indietro” ha affermato, spiegando anche di aver ...

