Kiev, 'parata' di mezzi russi distrutti dalle forze ucraine

Le autorità ucraine hanno portato al centro di Kiev decine di mezzi russi distrutti nei combattimenti - carri armati, blindati, camion ed altro - facendoli diventare un'attrazione per i cittadini.

