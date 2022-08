JUVENTUS BONUCCI STOP, GLI INFORTUNI SONO UNA MALEDIZIONE (Di sabato 20 agosto 2022) La JUVENTUS perde anche BONUCCI alla vigilia della sfida con la Sampdoria e lunedì Allegri dovrà scegliere uno tra Gatti e Rugani per fare coppia con Bremer. Dopo Pogba, Szczesny e Di Maria, il tecnico dovrà fare a meno di un altro titolare, senza dimenticare Federico Chiesa, che tornerà soltanto a gennaio, o Kaio Jorge, che però è ai margini del progetto. Una vera e propria MALEDIZIONE, che già dall’anno scorso tormenta i bianconeri. Al punto che viene da chiedersi: fino a che punto si tratta di sfortuna? JUVENTUS BONUCCI STOP PER AFFATICAMENTO MUSCOLARE Leonardo BONUCCI si è fermato per un affaticamento al flessore della coscia destra: le possibilità che recuperi in vista di lunedì non SONO molte, ma a questo punto il problema è un altro. Perché i ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 20 agosto 2022) Laperde anchealla vigilia della sfida con la Sampdoria e lunedì Allegri dovrà scegliere uno tra Gatti e Rugani per fare coppia con Bremer. Dopo Pogba, Szczesny e Di Maria, il tecnico dovrà fare a meno di un altro titolare, senza dimenticare Federico Chiesa, che tornerà soltanto a gennaio, o Kaio Jorge, che però è ai margini del progetto. Una vera e propria, che già dall’anno scorso tormenta i bianconeri. Al punto che viene da chiedersi: fino a che punto si tratta di sfortuna?PER AFFATICAMENTO MUSCOLARE Leonardosi è fermato per un affaticamento al flessore della coscia destra: le possibilità che recuperi in vista di lunedì nonmolte, ma a questo punto il problema è un altro. Perché i ...

romeoagresti : #Juventus: #Bonucci è a forte rischio per la trasferta di Genova. Affaticamento al flessore accusato contro il Sassuolo ?????? @Goalitalia - DiMarzio : #SerieA #Juventus | Affaticamento muscolare per Leonardo #Bonucci - GoalItalia : 'Non era un attacco alla Juventus' #DeLigt risponde a Bonucci ?? - napoledrama : GIOCATORI PIÙ SOPRAVVALUTATI DI OGNI SQUADRA Milan: Tomori Inter: Dumfries Juventus: Bonucci Roma: Mancini Lazio:… - PicchioDaniele : RT @romeoagresti: #Juventus: #Bonucci è a forte rischio per la trasferta di Genova. Affaticamento al flessore accusato contro il Sassuolo… -