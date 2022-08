Juve Zakaria, possibile cessione dello svizzero: le ultime (Di sabato 20 agosto 2022) La Juve potrebbe salutare Zakaria dopo soltanto sei mesi dal suo arrivo a gennaio, lo svizzero potrebbe essere il sacrificato per arrivare a Paredes La Juve potrebbe salutare Zakaria dopo soltanto sei mesi dal suo arrivo a gennaio, lo svizzero potrebbe essere il sacrificato per arrivare a Paredes. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista alle giuste condizioni potrebbe salutare. Su di lui ci sarebbero infatti Roma e Borussia Dortmund. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Lapotrebbe salutaredopo soltanto sei mesi dal suo arrivo a gennaio, lopotrebbe essere il sacrificato per arrivare a Paredes Lapotrebbe salutaredopo soltanto sei mesi dal suo arrivo a gennaio, lopotrebbe essere il sacrificato per arrivare a Paredes. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista alle giuste condizioni potrebbe salutare. Su di lui ci sarebbero infatti Roma e Borussia Dortmund. L'articolo proviene da Calcio News 24.

