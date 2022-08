Juve Depay, intesa vicina: atteso il sì dell’attaccante (Di sabato 20 agosto 2022) La Juventus sta continuando a lavorare per l’attaccante e Depay sembra ormai essere sempre più vicino ai bianconeri La Juventus sta continuando a lavorare per l’attaccante e Depay sembra ormai essere sempre più vicino ai bianconeri. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’olandese ha chiesto un biennale da 7.5 milioni e considerato il Decreto Crescita potrebbe anche agevolare i bianconeri. Al Barcellona andranno due milioni. Il nodo resta l’ingaggio, resta da capire la volontà della Juve, ma può essere che il sì possa arrivare già oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Lantus sta continuando a lavorare per l’attaccante esembra ormai essere sempre più vicino ai bianconeri Lantus sta continuando a lavorare per l’attaccante esembra ormai essere sempre più vicino ai bianconeri. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’olandese ha chiesto un biennale da 7.5 milioni e considerato il Decreto Crescita potrebbe anche agevolare i bianconeri. Al Barcellona andranno due milioni. Il nodo resta l’ingaggio, resta da capire la volontà della, ma può essere che il sì possa arrivare già oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcelloChirico : #Paredes arriverà alla #Juventus solo se partirà un altro centrocampista #Depay sarà ???? se troverà accordo con #Juve sull'ingaggio - romeoagresti : Oggi è previsto un nuovo contatto tra la #Juve e l’entourage di #Depay per andare avanti sugli ultimi aspetti contr… - romeoagresti : Non solo contatti (proficui) oggi con l’entourage di #Depay, la #Juve sta andando avanti anche per #Paredes: accord… - kvudinh : RT @Gazzetta_it: Juve-Depay, intesa vicinissima: i dettagli dell’accordo #calciomercato - ZoneJuventus : #Depay-#Juve aria di sì: già oggi può arrivare l’intesa. Al #Barcellona andranno 2M€, un biennale all’attaccante.… -