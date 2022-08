Juric su Linetty: «Non ho mai pensato di darlo via» (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato della prestazione di Karol Linetty e della sua situazione durante la conferenza stampa post Torino-Lazio. Ecco le parole del tecnico granata: «Non ho pensato di darlo via. L’anno scorso Lukic ha fatto benissimo, poi c’erano Mandragora e Pobega e poi è arrivato Ricci. Oggi ha giocato perché lo ha meritato, a Karol gli voglio tanto bene. Nella mia testa non c’è mai stata l’opzione di mandarlo via». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole del tecnico del Torino Ivanha parlato della prestazione di Karole della sua situazione durante la conferenza stampa post Torino-Lazio. Ecco le parole del tecnico granata: «Non hodivia. L’anno scorso Lukic ha fatto benissimo, poi c’erano Mandragora e Pobega e poi è arrivato Ricci. Oggi ha giocato perché lo ha meritato, a Karol gli voglio tanto bene. Nella mia testa non c’è mai stata l’opzione di manvia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

infoitsport : Torino, Juric trattiene Linetty: 'Gli voglio bene. Non ho mai pensato di mandarlo via' - GranataAndy : LIVE - Juric: 'Lukic subentante? Volevo dare continuità a Linetty e Ricci. Linetty resta'???????????? - TuttoIlToro : 71: ?? Triplo cambio operato da Juric che inserisce Pellegri, Lukic e Lazaro al posto di Sanabria, Linetty e Singo.… - javame : @apuntobracco Un Toro che a me sembra già migliore di quello dell'anno scorso, solo noi in campo. Non mi aspettavo… - yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ?? Ecco come risponde il #Torino: TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, R… -