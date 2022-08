Italia-Repubblica Ceca oggi | amichevole basket | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) L’Italritorna subito in campo ad Amburgo per la Supercup (torneoin svolgimento nella città a Nord della Germania). I ragazzi di Gianmarco Pozzecco, dopo aver perso col punteggio di 86-90 contro la Serbia ieri sera tenendo testa ai balcanici per 30? salvo poi subire la rimonta della squadra del CT Pesic, affrontano lanella finale per il 3°/4° posto, con i cechi usciti sconfitti dal confronto contro i padroni di casa della Germania per 101-90. Non sono bastati i 25 punti di uno scatenato Simone Fontecchio, insieme ai 17 punti di Capitan Melli, per avere la meglio sulla Serbia che ha dovuto alzare il proprio tasso tecnico per prevalere su un’che non si è mai arresa fino alla sirena finale. I balcanici proveranno a far saltare il fattore campo contro i tedeschi ...