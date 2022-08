Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis non ci sta: ''Mi ha mentito, pessima figura'' (Di sabato 20 agosto 2022) Maria Laura de Vitis ancora con il dente avvelenato nei confronti di uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di sabato 20 agosto 2022)deancora con il dente avvelenato nei confronti di uno dei concorrenti de L’dei

vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria, spenti tutti i fronti di fiamma che avevano interessato alcune zone dell’isola. Nella clip la ricog… - matteosalvinimi : Hanno fatto tanto per ripulire l’isola prima del mio arrivo, dal giorno dopo la situazione è tornata come prima. Se… - vigilidelfuoco : ?? Circoscritto l'#incendio di vegetazione sull'isola di #Pantelleria. Prosegue l’intervento delle squadre a terra e… - Vacanzeria : RT @top_2_go: Tra le bellezze dell'Isola di #Minorca vi sono anche i suoi magnifici fari, posizionati in diverse aree dell'isola, tre dei q… - lucatermite : @giuliacavalier Se passi qui a sud, vai al Potente Record Store mentre a Nuoro non è male MR Musick ... certo che a… -