Investita da un’auto pirata sull’Appia: Sara Sorgente morta dopo 10 giorni di agonia (Di sabato 20 agosto 2022) Sara Sorgente, la 33enne di Cellole residente a Scauri Investita alle 3 di mattina dell’8 agosto mentre attraversava l’Appia, non ce l’ha fatta. E’ morta dopo dieci giorni la giovane ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Goretti di Latina La 33enne si trovava insieme a un amico, un 41enne, anche lui rimasto coinvolto nell’investimento, ma con lievi ferite. Leggi anche: Ostia, investe mamma e figlio e fugge: caccia al pirata della strada dopo 10 giorni di ricovero le condizioni di Sonia sono precipitate Le condizioni della donna, invece, sono apparse subito estremamente gravi a causa di un’emorragia cerebrale oltre a varie fratture. Sin da subito il personale sanitario del nosocomio di Latina l’hanno messa in coma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022), la 33enne di Cellole residente a Scaurialle 3 di mattina dell’8 agosto mentre attraversava l’Appia, non ce l’ha fatta. E’diecila giovane ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Goretti di Latina La 33enne si trovava insieme a un amico, un 41enne, anche lui rimasto coinvolto nell’investimento, ma con lievi ferite. Leggi anche: Ostia, investe mamma e figlio e fugge: caccia aldella strada10di ricovero le condizioni di Sonia sono precipitate Le condizioni della donna, invece, sono apparse subito estremamente gravi a causa di un’emorragia cerebrale oltre a varie fratture. Sin da subito il personale sanitario del nosocomio di Latina l’hanno messa in coma ...

