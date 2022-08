Inter Spezia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 20 agosto 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Spezia si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. sintesi Inter Spezia 0-0 moviola 1 ‘ Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Spezia 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Ghersini CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Allo stadio Meazza, ilvalido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra, risultato,Allo stadio Meazza,si affrontano nelvalido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23.0-01 ‘ Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Ghersini CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

marblackbluety : @Grandblue1002 Allora stasera l'Inter gioca contro lo spezia, però in generale i nostri nemici in assoluto sono Juv… - infoitsport : Inter-Spezia, San Siro in perfette condizioni! Inzaghi sceglie Dimarco – Sky - infoitsport : Inter-Spezia, probabili formazioni: le ultime su ballottaggi e scelte di Inzaghi - MatteScm : Tornano le pagelle anticipate oneste della seconda giornata Inter-Spezia : Handanovic ?? Skriniar 928273829 Bast… - internewsit : LIVE - Due ore a #InterSpezia, tutti gli aggiornamenti in attesa delle formazioni! -