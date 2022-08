Inter-Spezia | le probabili formazioni del match

(Di sabato 20 agosto 2022) Questa sera alle 20:45 termina l’anticipo della seconda giornata di Serie A 2022/23. Ilnotturno di questo sabato vedrà sfidarsi. I nerazzurri sono riusciti a vincere in extremis la prima di campionato contro il Lecce grazie ad un gol di Dumfries. Questa sera l’sarà chiamata a migliorare la propria precisione sotto porta. I liguri di Gotti invece hanno convinto nella scorsa sfida contro l’Empoli, e il test contro una big del nostro campionato rappresenta l’opportunità giusta per mettersi alla prova. Inzaghi conferma tutta l’ossatura principale della sua squadra, cambiando di fatto solo tre pedine. Confermato Dimarco, questa volta però impiegato sulla fascia sinista, trova spazio in difesa anche Bastoni. Sull’esterno opposto invece l’autore del gol vittoria contro il Lecce, Denzel Dumfries, ...

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - Interismore1908 : #Inter-#Spezia tutti la considerano una festa. Partita agevole, stadio pieno, prima in casa, ritorno di #Lukaku a… - tuttointer24 : Fantacalcio, preview Inter-Spezia: probabili formazioni, ballottaggi e giocatori chiave ???? #Inter #Inzaghi… - infoitsport : Inter Spezia, le probabili scelte: torna Bastoni, ballottaggio sulla sinistra - infoitsport : Inter-Spezia, le probabili formazioni e ultime notizie -

... l'attenzione andrà soprattutto allo stadio Olimpico Grande Torino mentre alla Dacia Arena friulani e campani vorranno smuovere la propria classifica; alle ore 20.45 ecco invecee ...Torna lo spettacolo della Serie A, con la seconda giornata della stagione 2022 - 2023. Allo stadio 'San Siro' è in programma. Il debutto casalingo dei nerazzurri di Inzaghi sarà contro la squadra di Gotti. Ecco dove ascoltare la partita in radio: come seguire la radiocronaca dell'incontro. Orario e probabili ...LA SPEZIA - A poche ore dal fischio d’inizio di Inter - Spezia, 2ª giornata di Serie A Tim che andrà in scena questa sera alle ore 20.45, si va verso la conferma della formazione anti Empoli, con un’u ...L'Inter ospiterà lo Spezia oggi sabato 20 agosto alle 20.45 (Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) Su quattro confronti in Serie A, l'Inter ha vinto tre v ...