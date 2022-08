Inter-Spezia batte Milan-Udinese | il dato sugli spettatori

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - Inter : ?? Intervista esclusiva a Kristjan Asllani ???? Biondo, numero 9, super interista ? Spezia e rigori: chi sa rispondere… - Inter : Il torooo, risponde Dragowski ?? Poi Dima al volo ma ribatte lo Spezia, dai ragazzi! ?? #InterSpezia 0?? - 0??… - elmanupove : Inter 2 Spezia 0, 70 minutos, Vito Di Palma dando una receta de fideos - BackMassy : #spezia veramente pochissima cosa. Partita morta e sepolta col secondo gol. Noia ma meglio così. #amala #inter -

Proprio Ledure ora è in Italia, in agenda la visione sugli spalti diper osservare da vicino il 'suo' Romelu Lukaku ma anche nuovi contatti con la Juve. Tutto aperto insomma. MILIK, ...L'ospita lo, la Juve chiude con il posticipo a Marassi contro la Samp Vai alla Fotogallery58' - Inter che abbasa i ritmi e lascia un po' più di iniziativa allo Spezia. 56' - Lo Spezia prova a reagire, Nzola appoggia per Sala che manda in curva il suo cross. IL GOL DI CALHANOGLU: Orchestra ...Calhanoglu in gol contro lo Spezia, il centrocampista turco trova la rete del raddoppio con un colpo da biliardo ...