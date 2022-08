Inter, Di Marzio: “Nerazzurri molto vicini ad Acerbi” (Di sabato 20 agosto 2022) Inter Acerbi- L’Inter continua la sua preparazione in vista della gara in programma stasera, contro lo Spezia. Semplice rifinitura per gli uomini di Inzaghi. L’Inter è molto attiva su questo finale di calciomercato che, vede momentaneamente tante sorprese per le squadre della Serie A. I Nerazzurri, nonostante quanto detto da Inzaghi in conferenza sulla chiusura del mercato, lavora per un quarto difensore. Durante tutta l’attuale settimana, si parlava dell’Interessamento dei Lombardi per Akanji, in uscita dal Dortmund. Trattativa complessa in quanto, i Tedeschi non vogliono accontentare le richieste di rinnovo dello Svizzero per poi: liberarlo in prestito. Il nome che vede, però, vicino al trasferimento verso l’Inter è quello dell’ex Milan: Francesco ... Leggi su seriea24 (Di sabato 20 agosto 2022)- L’continua la sua preparazione in vista della gara in programma stasera, contro lo Spezia. Semplice rifinitura per gli uomini di Inzaghi. L’attiva su questo finale di calciomercato che, vede momentaneamente tante sorprese per le squadre della Serie A. I, nonostante quanto detto da Inzaghi in conferenza sulla chiusura del mercato, lavora per un quarto difensore. Durante tutta l’attuale settimana, si parlava dell’essamento dei Lombardi per Akanji, in uscita dal Dortmund. Trattativa complessa in quanto, i Tedeschi non vogliono accontentare le richieste di rinnovo dello Svizzero per poi: liberarlo in prestito. Il nome che vede, però, vicino al trasferimento verso l’è quello dell’ex Milan: Francesco ...

FcInterNewsit : Di Marzio: 'Inter pronta al colpo Akanji'. Il d.s. Kehl: 'Ha deciso di lasciare Dortmund e va bene così' - infoitsport : Inter, Di Marzio: “Nerazzurri molto vicini ad Acerbi” - laziolivetv : L'Ultim'ora di #Gianlucadimarzio #Calciomercato #Acerbi #Inter - it_inter : Nelle ultime ore sono salite molto le quotazioni di #Acerbi Di Marzio - chia_ica89 : @Er_Libanese7 Non é ufficiale nulla ti ricordo che Di Marzio fino al pomeriggio che non arrivo Bremer lo dava ancora fattibile per l'Inter ?? -