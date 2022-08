Inter, Asllani: «L’Empoli mi ha aiutato tanto. Brozovic? Mi insegnerà tanto» (Di sabato 20 agosto 2022) Il nuovo centrocampista dell’Inter Asllani ha parlato così nel Matchday programme della sfida contro lo Spezia: le dichiarazioni Così Asllani ha ricordato i suoi trascorsi in Toscana con L’Empoli: AVVENTURA –«Dalla mia famiglia ad Andreazzoli mi hanno aiutato parecchio nella mia crescita professionale e soprattutto umano, Romagnoli che è stato un punto di riferimento per me e Ujkani che mi hai dato tantissimo in tutto. Con Brozovic posso imparare tanto qua all’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Il nuovo centrocampista dell’ha parlato così nel Matchday programme della sfida contro lo Spezia: le dichiarazioni Cosìha ricordato i suoi trascorsi in Toscana con: AVVENTURA –«Dalla mia famiglia ad Andreazzoli mi hannoparecchio nella mia crescita professionale e soprattutto umano, Romagnoli che è stato un punto di riferimento per me e Ujkani che mi hai dato tantissimo in tutto. Conposso impararequa all’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

