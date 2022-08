Insulti razzisti contro Son, il Chelsea identifica e espelle tifoso (Di sabato 20 agosto 2022) E’ stato identificato e bandito dallo Stamford Bridge il tifoso che ha rivolto Insulti razzisti verso il sudcoreano Son Heung-Min durante il derby di domenica scorsa con il Tottenham. Un comportamento definito “aberrante” dal Chelsea, che ha aggiunto: “Idioti del genere fanno vergognare i nostri allenatori, i nostri giocatori, tutto lo staff e i nostri veri tifosi. Non hanno posto nel Chelsea e in nessuna delle nostre comunità”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) E’ statoto e bandito dallo Stamford Bridge ilche ha rivoltoverso il sudcoreano Son Heung-Min durante il derby di domenica scorsa con il Tottenham. Un comportamento definito “aberrante” dal, che ha aggiunto: “Idioti del genere fanno vergognare i nostri allenatori, i nostri giocatori, tutto lo staff e i nostri veri tifosi. Non hanno posto nele in nessuna delle nostre comunità”. SportFace.

giusmo1 : Insulti razzisti a un medico di Lignano: “Non toccarmi, mi attacchi le malattie” - TgrRaiFVG : 'Non è un caso isolato di razzismo, ma io non me ne andrò'. Parla Il medico di origine camerunense insultato da un… - sportface2016 : Insulti razzisti contro #Son, il #Chelsea identifica e espelle tifoso - AlessiaTravo : RT @Agostino35: Solidarietà al collega nero che si è dovuto sorbire continui insulti razzisti da un paziente che diceva 'preferivo due cost… - dammiunmotivo_ : RT @Agostino35: Solidarietà al collega nero che si è dovuto sorbire continui insulti razzisti da un paziente che diceva 'preferivo due cost… -