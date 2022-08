Inscryption | ecco la lista trofei completa!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 20 agosto 2022) Scopriamo insieme, in questa breve guida, lacompleta di, il deck-builder roguelike che arriverà a fine mese su sistemi PlayStation Arrivato nel mese di ottobre 2021 su PC (GOG, Steam ed Epic Games),è un particolare indie creato dalla mente di Daniel Mullins e pubblicato da Devolver Digital che ha saputo farsi distinguere per le sue tinte dark e per l’ottima commistione di generi. Il titolo, infatti, riesce sapientemente a mescolare una componente di gioco da carte e deckbuilding, a fasi da rompicapo in stile Escape Room, condendo il tutto con una formula roguelike davvero interessante. Nel mese di luglio gli sviluppatori hanno confermato l’arrivo anche su PS4 e PS5 a fine agosto, e quindici qua con la...