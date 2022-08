Inflazione, dati Cgia: Dal Governo nel 2022 aiuti per 52 miliardi, pari al 3% del Pil (Di sabato 20 agosto 2022) Nel 2022 ammontano a 52 miliardi di euro le misure contro il rincaro dei prezzi introdotte dal Governo Draghi a favore di famiglie e imprese. Una cifra pari a 3 punti percentuali di Pil, che include anche i 17 miliardi di euro previsti dal decreto aiuti bis approvato nelle settimane scorse. Senza tali aiuti l’Inflazione sarebbe oggi a quota 10%. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre. “La riduzione degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas, la riduzione dell’Iva sul gas per usi civili, i crediti di imposta sulle bollette energetiche delle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti – si legge in una nota – hanno solo in parte frenato il caro vita (+ 8 per cento in un anno), ma, comunque, sono state determinanti ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) Nelammontano a 52di euro le misure contro il rincaro dei prezzi introdotte dalDraghi a favore di famiglie e imprese. Una cifraa 3 punti percentuali di Pil, che include anche i 17di euro previsti dal decretobis approvato nelle settimane scorse. Senza talil’sarebbe oggi a quota 10%. A dirlo è l’Ufficio studi delladi Mestre. “La riduzione degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas, la riduzione dell’Iva sul gas per usi civili, i crediti di imposta sulle bollette energetiche delle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti – si legge in una nota – hanno solo in parte frenato il caro vita (+ 8 per cento in un anno), ma, comunque, sono state determinanti ...

