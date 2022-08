Industrie conserviere | allarme Anicav sul caro energia | Situazione insostenibile

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 agosto 2022) “E’ assolutamente necessario un intervento a tutela delle imprese da questa pericolosa deriva che presenta una evidente componente speculativa, in special modo per quanto riguarda ilbollette. Bene il credito d’imposta, ma non è sufficiente. Pur consapevoli che questa sarebbe stata una campagna difficile non immaginavamo di arrivare a queste proporzioni. Le nostre produzioni si concentrano in 45/60 giorni e questi aumenti così repentini hanno un’influenza specifica non programmabile nella stagionalità breve che ci contraddistingue. Questaè impossibile da sostenere soprattutto se si considerano le evidenti difficoltà che avremo nel trasferire questi aumenti alla grande distribuzione”. È quanto scrive, in una nota, Giovanni De Angelis, direttore generale di, l’associazione delle...