Incidenti | scontro sull’Aurelia vicino Cerveteri | 6 feriti gravi

(Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa notte alle 02.11, la squadra dei vigili del fuoco diè intervenuta su via Aurelia, all’altezza del km 30, su richiesta del 118, per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture. Sei le persone rimaste ferite che, dopo essere state soccorse, sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso di zona. Chiusa al transito la SS1 per tutta la durata dell’intervento. L’intervento è terminato alle ore 04.20. Sul posto le forze dell’ordine presenti per la gestione della viabilità e i rilevamenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Questa notte alle 02.11, la squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri è intervenuta su via Aurelia, all'altezza del km 30, su richiesta del 118, per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte