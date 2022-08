Incendi | dopo Pantelleria brucia anche Lipari | lambite le case Rogo di chiara origine dolosa domato nella notte video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Un vastoo dimatrice, come quello divampato martedì scorso a. si è sviluppato, la più grande delle isole Eolie,frazione di Santa Margherita. Le fiamme hanno lambito pericolosamente le abitazioni di residenti e turisti,se per fortuna non si registrano feriti. Solo l’azione immediata di vigili del fuoco, forestale, protezione civile comunale e volontari, ha impedito che levenissero avvolte dalle fiamme, sospinte dal vento di ponente. Circa sette ettari di macchia mediterranea e colture sono andate distrutte.toun deposito dal quale i vigili del fuoco sono riusciti a portare via tre bombole di gas ...