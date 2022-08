Inarrestabile la crescita dell’elettrico in Europa | ma l’Italia è ancora indietro

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Il mercato delle auto nel 2021 ha subito un forte arresto, con un calo delle immatricolazioni del 23% rispetto al 2019 (ultimo anno non impattato dal Covid), che si concretizza in circa 400mila auto in meno vendute. In questo contesto, uno dei pochi segmenti ad aver registrato un andamento positivo, in parte grazie agli incentivi statali, è quello delle elettrificate (elettriche pure, ibride ed ibride plug-in). Come si vede nella Tabella 1, il peso delle elettrificate sulle immatricolazioni è passato dal 3,5% del 2017 al 38,3% del 2021. Considerando le singole categorie, si nota che le ibride elettriche rappresentano la quota principale (29%), ma sono inanche le plug-in (4,7%) e le elettriche pure (4,6%). I dati sulle immatricolazioni di auto elettrificate sono incoraggianti, ma la strada èlunga se si considera l’obiettivo che ...