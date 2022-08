In Italia vengono rubate decine di migliaia di auto all’anno (Di sabato 20 agosto 2022) Alle innovazioni dei sistemi di sicurezza sono sempre seguiti aggiornamenti nei metodi dei ladri, che si concentrano su alcune regioni Leggi su ilpost (Di sabato 20 agosto 2022) Alle innovazioni dei sistemi di sicurezza sono sempre seguiti aggiornamenti nei metodi dei ladri, che si concentrano su alcune regioni

marcodimaio : Condoglianze alla famiglia dell‘avvocato #Ghedini e alla comunità politica di @forza_italia. Ignobili le cattiverie… - berlusconi : Oggi cominciamo a parlare di giustizia. In Italia, ogni anno migliaia di persone vengono arrestate e processate pur… - meltingmax : RT @frncsc_cnt: In Italia ormai siamo arrivati talmente a destra che vengono più facilmente accettate dall'opinione pubblica le candidature… - MatteoG04360189 : RT @frncsc_cnt: In Italia ormai siamo arrivati talmente a destra che vengono più facilmente accettate dall'opinione pubblica le candidature… - manuebasta76 : RT @frncsc_cnt: In Italia ormai siamo arrivati talmente a destra che vengono più facilmente accettate dall'opinione pubblica le candidature… -