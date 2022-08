In bici tampona una Mercedes | muore 69enne di Sovere

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 agosto 2022) Bergamo. Martedì mattina, 16 agosto, verso le 10 in via Aldo Madruzza a Paratico, Vincenzo Maffessanti, 69 anni, stava tornando a casa ain sella alla suacletta quando hato una. Un urto violento. Poi la caduta nella quale ha riportato gravi traumi su tutto il corpo. Rianimato sul posto dal personale medico è stato trasportato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia, ricoverato è deceduto nella mattina di sabato 20 agosto.