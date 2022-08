Il vento è cambiato, caccia al biglietto per Napoli-Monza (Di sabato 20 agosto 2022) C’erano una volta (pochi giorni fa) le contestazioni a De Laurentiis, la città tappezzata di striscioni, i fischi a Dimaro. Sembra passata un’era geologica. Il numero di contestatori si è drasticamente ridotto e tutte le teorie sul distacco tra la città e la squadra si sono sgretolate nel giro di qualche ora. Al momento Napoli-Monza potrà contare su quasi 40mila spettatori ma c’è ancora un giorno e mezzo di prevendita. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: La prevendita che andava a rilento ha subito una improvvisa accelerata negli ultimi giorni, in poco tempo sono andati a ruba i biglietti di Curve e Distinti, la previsione per oggi è di circa quarantamila presenze ma è una indicazione relativa, forse presto anacronistica, perché a due giorni dalla partita – e con la società che ha aperto anche gli anelli inferiori dei due settori sold out – la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 agosto 2022) C’erano una volta (pochi giorni fa) le contestazioni a De Laurentiis, la città tappezzata di striscioni, i fischi a Dimaro. Sembra passata un’era geologica. Il numero di contestatori si è drasticamente ridotto e tutte le teorie sul distacco tra la città e la squadra si sono sgretolate nel giro di qualche ora. Al momentopotrà contare su quasi 40mila spettatori ma c’è ancora un giorno e mezzo di prevendita. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: La prevendita che andava a rilento ha subito una improvvisa accelerata negli ultimi giorni, in poco tempo sono andati a ruba i biglietti di Curve e Distinti, la previsione per oggi è di circa quarantamila presenze ma è una indicazione relativa, forse presto anacronistica, perché a due giorni dalla partita – e con la società che ha aperto anche gli anelli inferiori dei due settori sold out – la ...

