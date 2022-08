(Di sabato 20 agosto 2022) «per il». Con questi termini l’ambasciatore, Mikahil Ulyanov, ha commentato undi Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ringraziava gli Stati Uniti per l’invio di un altro pacchetto di aiuti militari dal valore di 775 milioni di dollari. L’ambasciatore, che ha poi eliminato ilcontestato (e che però rimane negli archivi web), è stato accusato di usare «da». Soprattutto da Oleg Nikolenko, portavoce del ministero degli Esteri ucraino: «Chiediamo all’intera comunità diplomatica didi boicottare Ulyanov e al Paese ospitante, l’Austria, di dichiararlo persona non grata», scrive allegando lo screenshot ...

DavidPuente : 1/ Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov), rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a… - NandoPiscopo1 : @Spina14_acm @ale_taia @TeofiloSteven Vabbé alla fine avevano 'cacciato' comunque 70/75 milioni L'ala poi non era n… - IlMagodiIos : RT @elevisconti: #LaRegina ha passato la notte a cancellare i suoi vecchi tweet. Poi stamattina ne ha scritto uno nuovo di zecca in cui dic… - AttilaAzureRive : RT @DavidPuente: 1/ Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov), rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna… - cettinanicotina : RT @DavidPuente: 1/ Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov), rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna… -

Open

...di troppo ele urla". Ruberti svela la verità sulla lite Parole a cui fanno eco quelle di Matteo Renzi: 'Ho visto che uno dei migliori candidati del Pd, capolista in Basilicata, ha fatto un...dapprima rinnegati ('dei semplici meme, delle battute rilanciate distrattamente', s'era giustificato lui);resi invisibili dall'autore che aveva oscurato il suo profilo social, non senza ... Il tweet, poi cancellato, dell’ambasciatore russo a Vienna: «Nessuna pietà per il popolo ucraino!». Kiev: «Toni da genocidio» Tweet dapprima rinnegati ("dei semplici meme, delle battute rilanciate distrattamente", s'era giustificato lui); poi resi invisibili dall'autore che aveva oscurato il suo profilo social, non senza ...“Ricavi fino a 26 miliardi di dollari entro il 2028” 7 Mag Elon Musk-Twitter accordo in sospeso 13 Mag Twitter torna a far parlare di se e della questione legata all’acquisto (poi sfumato) da parte di ...