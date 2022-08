Il segretario regionale del Pd lucano La Regina rinuncia alla candidatura (Di sabato 20 agosto 2022) In Basilicata, rinuncia alla candidatura Raffaele La Regina, il 29enne candidato del Pd alle prossime elezioni, dopo le polemiche sui post contro lo Stato di Israele. Al suo posto il Pd candida il sottosegretario Vincenzo Amendola. ... Leggi su europa.today (Di sabato 20 agosto 2022) In Basilicata,Raffaele La, il 29enne candidato del Pd alle prossime elezioni, dopo le polemiche sui post contro lo Stato di Israele. Al suo posto il Pd candida il sottoVincenzo Amendola. ...

Open_gol : Il 29enne segretario regionale dei dem è stato assistente di Peppe Provenzano al ministero per il Sud - pdnetwork : @RaffaeleLaRegin, 29 anni, di Potenza. Dottorando in Storia contemporanea, precario, come sottolinea quando parla d… - vlastabernard : RT @janavel7: Scusi, Letta,: io dovrei votare un partito che candida, dopo averlo fatto segretario regionale, uno come Raffaele La Regina,… - Stefano27031958 : RT @SScalpelli: Sembrerebbe che al posto del ridicolo La Regina il @pdnetwork si accinga a candidare il bravissimo @amendolaenzo. Certo dop… - Caramel89409333 : RT @SScalpelli: Sembrerebbe che al posto del ridicolo La Regina il @pdnetwork si accinga a candidare il bravissimo @amendolaenzo. Certo dop… -