Il Sassuolo saluta Raspadori | «11 anni insieme…» – VIDEO

(Di sabato 20 agosto 2022) Ecco ile il messaggio di saluti delverso GiacomoIlhato Giacomocon unpubblicato sui social. Ecco le parole di addio del club neroverde: 11insieme.La meraviglia di veder crescere un autentico talento.Ilsarà sempre la tua famiglia.Grazie Jack per l’uomo che sei diventato e per le emozioni che ci hai regalato.Ti vogliamo bene!!! Giacomo #ceduto al Napoli ??#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/VtGk3aTWIu— U.S.(@US) August 20, 2022 «11insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Ilsarà sempre la tua famiglia. Grazie ...

tuttonapoli : FOTO - Il Sassuolo saluta Raspadori con le foto da bimbo: '11 anni insieme, per sempre la tua famiglia!' - NCN_it : Il #Sassuolo saluta #Raspadori: ''11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Grazie Jac…

L'attaccante del Sassuolo è in arrivo con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro, più diritto di riscatto. L'attaccante della Nazionale Italiana ha firmato ufficialmente il suo contratto con il Napoli fino al 2027. Giacomo Raspadori ha firmato ufficialmente il suo contratto con il Napoli.