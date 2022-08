Il rapporto tra Instagram e gli scrittori nell’era della post-fotografia (Di sabato 20 agosto 2022) Instagram è solo il temporaneo “braccio armato” di una rivoluzione la cui data d’inizio potremmo fissare per convenzione l’11 giugno 1997, quando per la prima volta una fotografia è stata inviata da un telefono cellulare e poi condivisa in rete, ma della quale si coglievano i segnali ben prima. Susan Sontag, in chiusura del suo saggio Sulla fotografia (anno di uscita negli Usa, 1977), scrive che la fotografia rende «sempre meno plausibile riflettere sulla nostra esperienza sulla base di una distinzione tra immagini e cose» e auspica l’elaborazione di «un’ecologia non soltanto delle cose reali ma anche delle immagini stesse». Ora, ammesso che questo sia vero, che distinguere «tra immagini e cose» sia diventato implausibile o addirittura impossibile, come potrà la scrittura non esserne toccata? In che ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 agosto 2022)è solo il temporaneo “braccio armato” di una rivoluzione la cui data d’inizio potremmo fissare per convenzione l’11 giugno 1997, quando per la prima volta unaè stata inviata da un telefono cellulare e poi condivisa in rete, maquale si coglievano i segnali ben prima. Susan Sontag, in chiusura del suo saggio Sulla(anno di uscita negli Usa, 1977), scrive che larende «sempre meno plausibile riflettere sulla nostra esperienza sulla base di una distinzione tra immagini e cose» e auspica l’elaborazione di «un’ecologia non soltanto delle cose reali ma anche delle immagini stesse». Ora, ammesso che questo sia vero, che distinguere «tra immagini e cose» sia diventato implausibile o addirittura impossibile, come potrà la scrittura non esserne toccata? In che ...

