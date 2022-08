Il primo villaggio operaio italiano nato dal sogno di uno dei più importanti industriali è l'unico sito Unesco al mondo ancora abitato. Ce lo racconta un romanzo avvincente (Di sabato 20 agosto 2022) «Devi andare al villaggio Crespi, devi vedere come il padrone trattava bene i suoi operai» suggerisce una nonna alla nipote che rabbrividisce al termine “padrone”. Ma per la nonna, in quella parola non c’è disprezzo né piaggeria, solo il riconoscimento di un ruolo e il suggerimento alla ragazza di andare a vedere un luogo incredibile di cui lei stessa avrebbe voluto far parte. villaggio Crespi, ieri e oggi guarda le foto villaggio Crespi, un sito Unesco… abitato L’idea si accuccia e lievita fino al ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 agosto 2022) «Devi andare alCrespi, devi vedere come il padrone trattava bene i suoi operai» suggerisce una nonna alla nipote che rabbrividisce al termine “padrone”. Ma per la nonna, in quella parola non c’è disprezzo né piaggeria, solo il riconoscimento di un ruolo e il suggerimento alla ragazza di andare a vedere un luogo incredibile di cui lei stessa avrebbe voluto far parte.Crespi, ieri e oggi guarda le fotoCrespi, unL’idea si accuccia e lievita fino al ...

Onaspaceship_ : Ma solo io penso che nonostante sia giusto che debba godersi la sua vita, è giusto anche che porti rispetto verso i… - sehmagazine : ?? Mirtò, il Festival internazionale del #mirto sbarca a #GolfoAranci per tre anni. Primo appuntamento da oggi fino… - maximovirno : @frabonvicini @Marcell41157833 @GiuseppeConteIT @MassimGiannini #renzifaischifoforever non lo farà mai perché al co… - EStreetNeck : @SignorVVolf @lperacchi2 @errico_erika Ma va figurati. Sti parassiti al primo dolore di pancia sono i primi a corre… - PordenoneFR : RT @FVGlive: Hai mai desiderato dormire in una casa sull'albero? ?? A Claut c'è il primo Villaggio sugli Alberi Italiano ?? E di giorno? ??… -