Il pianeta rosso sosterà nel primo segno d'Aria per 6 mesi! Faciliterà dialogo e trattative per alcuni segni zodiacali mentre aumenterà gaffe e nervosismo per altri (Di sabato 20 agosto 2022) Meglio prepararsi. Sabato 20, Marte pianeta dell’azione, passa dal segno placido del Toro a quello elettrico dei Gemelli. Non si tratta del solito percorso. Il pianeta rosso compie un lungo anello di sosta fino al 25 marzo del 2023. Sette lunghi mesi. La costellazione dei Gemelli, da “Atlas Coelestis” di John Flamsteed, carta stellare pubblicata postuma nel 1729 (foto Getty Images). Non è un tempo trascurabile, perché il pianeta del coraggio assorbirà dal segno dei Gemelli l’abilità dialettica, concentrando l’energia nelle parole, nel dialogo, nelle trattative. Il confronto verbale diventerà punto di forza. E, a seconda del segno al quale appartenete, dovrete valutare bene quello che verrà detto. Perché le parole per il ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 agosto 2022) Meglio prepararsi. Sabato 20, Martedell’azione, passa dalplacido del Toro a quello elettrico dei Gemelli. Non si tratta del solito percorso. Ilcompie un lungo anello di sosta fino al 25 marzo del 2023. Sette lunghi mesi. La costellazione dei Gemelli, da “Atlas Coelestis” di John Flamsteed, carta stellare pubblicata postuma nel 1729 (foto Getty Images). Non è un tempo trascurabile, perché ildel coraggio assorbirà daldei Gemelli l’abilità dialettica, concentrando l’energia nelle parole, nel, nelle. Il confronto verbale diventerà punto di forza. E, a seconda delal quale appartenete, dovrete valutare bene quello che verrà detto. Perché le parole per il ...

