Il pesce azzurro | tre weekend di show cooking e spazi informativi a Roma

Roma -show cooking, pesce azzurro, spazi formativi e sostenibilità del mare sono i temi presentati quest'oggi all'Isola del Cinema di Roma dove, alla presenza del sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, Francesco Battistoni, del presidente della kermesse, Giorgio Ginori e della dirigente Mipaaf, Dipartimento Pesca, Eleonora Iacovoni è stato inaugurato il primo hub del Ministero che per 3 weekend sarà presente nello spazio food 'Isola del Gusto', dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane. La collaborazione fra il Ministero e l'Isola del Cinema nasce dalla volontà di offrire ai cittadini e alle famiglie occasioni di confronto, di conoscenza ma anche momenti per essere informati

