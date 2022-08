anteprima24.it

... 4 Pettoranello del Molise, 3 Pietrabbondante, 9 Pietracatella, 3 Pizzone, 1 Poggio, 3 ... Non abbiamo ricoverati all'Area Grigia delSoccorso dell'Ospedale San Timoteo di Termoli , ...A seguire il festival sarà a Colle, tra le piazze del Centro Storico. Venerdì 26 agosto alle 18.00 alla Cavea di Venticano (AV) il cinema coinvolge i più giovani con il laboratorio "Disegnare ... Il Pd sannita pronto alla battaglia: "Dissapori alle spalle, uniti contro destra e trasformisti" I due pazienti sanniti, segnalati nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid Dedicata del Pronto Soccorso, non sono stati ricoverati, ma inviati in isolamento domiciliare presso le rispettive abi ..."La gara di lunedì sarà l'inizio della nuova stagione, e non vediamo l'ora di iniziare. Quelle di Coppa sono sempre partite.