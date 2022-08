Il Paradiso delle Signore anticipazioni bomba: Vittorio Conti trova l’amore! (Di sabato 20 agosto 2022) Il conto alla rovescia per i fan de Il Paradiso delle Signore è cominciato ufficialmente, in trepidante attese di scoprire chi farà innamorare Vittorio Conti. Le delusioni d’amore ricevute da Vittorio Conti in tutti questi anni non sono passate inosservate, Teresa Iorio, Andreina Mandelli, il matrimonio finito con Marta e l’illusione di un nuovo amore con Tina Amato che, invece, è tornata tra le braccia del marito Sandro. In molti hanno anche sperato di poter vedere Vittorio Conti concedersi un’opportunità con la cognata Marta, ma la scintilla è scattata con Dante Romagnoli tanto da decidere di lasciare l’Italia e trasferirsi in America con lui. Quindi, sembra lecito chiedersi: chi è la donna che farà capitolare il ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 20 agosto 2022) Il conto alla rovescia per i fan de Ilè cominciato ufficialmente, in trepidante attese di scoprire chi farà innamorare. Le delusioni d’amore ricevute dain tutti questi anni non sono passate inosservate, Teresa Iorio, Andreina Mandelli, il matrimonio finito con Marta e l’illusione di un nuovo amore con Tina Amato che, invece, è tornata tra le braccia del marito Sandro. In molti hanno anche sperato di poter vedereconcedersi un’opportunità con la cognata Marta, ma la scintilla è scattata con Dante Romagnoli tanto da decidere di lasciare l’Italia e trasferirsi in America con lui. Quindi, sembra lecito chiedersi: chi è la donna che farà capitolare il ...

