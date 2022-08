Il Napoli cambia sede del ritiro | la squadra azzurra a Pozzuoli

(Di sabato 20 agosto 2022) Ilper il, niente Britannique, lasi ritroverà all’Hotel Serapide di. La Sscha scelto la nuovadei ritiri pre-partita , gli azzurri si ritroveranno al Grand Hotel Serapide di. I ritiri quindi non si più l’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele o l’hotel Palazzo Caracciolo di Via Carbonara. Prima di-Monza, prima partita casalinga per gli azzurri in questo nuovo campionato di Serie A 2022-2023: gli azzurri si ritroveranno a. Allo stadio Maradona ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a salutare la prima casalinga del nuovo. Previsti oltre 30mila tifosi allo ...

Il Napoli ha un modo diverso di giocare rispetto alle altre squadre e quindi merita attenzioni diverse. Può dare l'impressione di giocare tranquillo, poi cambia marcia e nel giro di 10 minuti rischi ... Il Mattino in apertura: "Spalletti non cambia il Napoli di Verona: gli acquisti in panchina" Nella conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti è stato interrogato anche sull'entusiasmo portato dal mercato e dell'obiettivo stagionale ... Il Napoli cambia sede per il ritiro, niente Britannique, la squadra azzurra si ritroverà all'Hotel Serapide di Pozzuoli.