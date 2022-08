Il M5s svolga il ruolo di argine contro la dissoluzione

(Di sabato 20 agosto 2022) Il già defunto patto repubblicano che avrebbe dovuto fare da custode della Costituzione non era specchiatissimo. Sarebbe lungo menzionare i tentativi di modifica irricevibili. Tra i tanti, quello più dimenticato è il progetto di riforma dell’art. 138 e la nomina delle due commissioni di ‘saggi’ fatta da Napolitano prima e da Letta (su impulso del primo) poi. Organismi non previsti dalla carta, che contribuivano a esautorare il parlamento e confermavano la conventio ad excludendumi 5 Stelle. Ma se è così, si dirà, perché si era proposta un’alleanza proprio tra M5S e Pd? Avevo evocato, su queste pagine, san Paolo e il suo spes contra spem. Occorre scomodarlo nuovamente, menzionando il concetto di katechon, l’idea paolina di un ‘’ alla venuta dell’anticristo. Se vogliamo dare una traduzione in termini di realismo politico a questo concetto ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Conte correndo da solo avrebbe davanti a sé delle praterie su temi fondamentali...' di @FramariaTedesco #M5S #ElezioniPol… - ilfattoblog : 'Conte correndo da solo avrebbe davanti a sé delle praterie su temi fondamentali...' di @FramariaTedesco #M5S… -

... nella quale, peraltro, ilha eletto tre parlamentari. Questa situazione complica non poco, ... Ma proprio su questi temi è fondamentale che il PD, anche in Provincia di Brindisi,un ruolo da ......di controllare e verificare che tutto nel corso di un'assemblea di condominio siin maniera ... Aumento previsto con Governo Pd -ALTRE CATEGORIE Tecnologia IntrattenimentoTogliere dal simbolo del Pd il nome di Caterina Chinnici in modo da farne davvero “un candidato super partes e garante della coalizione”. La richiesta, sarebbe stata avanzata dal M5S durante la riunio ...Probabilmente Calenda pensava che l’alleanza rosso-verde si escludesse da sola. Ma non è stato così. Il leader del Pd ha sbagliato sul piano politico ma non è ...