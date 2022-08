Il figlioletto di 10 mesi cade per terra: papà crede di averlo ucciso e tenta il suicidio (Di sabato 20 agosto 2022) Per errore, ha fatto cadere per terra il figlio di 10 mesi e, credendo di averlo ucciso, ha tentato di suicidarsi . E' la triste vicenda di un padre 30enne, residente in un comune della vallata del ... Leggi su leggo (Di sabato 20 agosto 2022) Per errore, ha fattore peril figlio di 10e,ndo di, hato di suicidarsi . E' la triste vicenda di un padre 30enne, residente in un comune della vallata del ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Era convinto di aver ucciso il figlioletto di circa 10 di mesi, facendolo accidentalmente cadere a terra. In preda alla disper… - fanpage : Era convinto di aver ucciso il figlioletto di circa 10 di mesi, facendolo accidentalmente cadere a terra. In preda… - yurigio89 : La madre di @pierpaolopretel ha fatto intendere che @GiuliaSalemi93 a maratea non andrà si stava organizzando per a… -