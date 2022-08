Il duello tv tra Letta e Meloni agita M5s e centristi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Giorgia Meloni ed Enrico Letta, una di fronte all'altra. Il confronto si terrà a Corriere.it, prima, e nello studio di Bruno Vespa, poi. A confermarlo all'AGI sono gli staff. La corsa alle elezioni del 25 settembre si va, così, sempre più polarizzando creando anche qualche malumore negli altri partiti, stando a quanto viene riferito da fonti parlamentari. Enrico Letta, in particolare, si trova a combattere su due fronti. Da una parte Meloni e la destra. Dall'altra i leader di M5s e i centristi. La bussola del segertario dem rimane un programma scaturito da un anno e più di Agorà democratiche e dall'agenda sociale che il governo Draghi stava preparando prima della caduta, un mese fa, come ricorda il segretario del Pd: "Esattamente un mese fa, quando Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Giorgiaed Enrico, una di fronte all'altra. Il confronto si terrà a Corriere.it, prima, e nello studio di Bruno Vespa, poi. A confermarlo all'AGI sono gli staff. La corsa alle elezioni del 25 settembre si va, così, sempre più polarizzando creando anche qualche malumore negli altri partiti, stando a quanto viene riferito da fonti parlamentari. Enrico, in particolare, si trova a combattere su due fronti. Da una partee la destra. Dall'altra i leader di M5s e i. La bussola del segertario dem rimane un programma scaturito da un anno e più di Agorà democratiche e dall'agenda sociale che il governo Draghi stava preparando prima della caduta, un mese fa, come ricorda il segretario del Pd: "Esattamente un mese fa, quando Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il ...

