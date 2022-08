Il Chelsea abbraccia la stagione sciocca e “fa una richiesta” per il capitano Maguire del Man Utd; affare di scambio “appassionato”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 20 agosto 2022) Sito inglese: In uno sviluppo inaspettato, secondo quanto riferito, ilha “indagato” per ingaggiare ildel ManHarrycome parte di un accordo di. Beh, cazzo di inferno. Questo è uno di noi che nessuno di noi ha visto arrivare. Non è un segreto che ilstia cercando un nuovo difensore centrale. Questo è necessario dopo aver perso Andreas Christensen e Antonio Rudiger rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid. Casemiro potrebbe essere ottimo per il Manchester United, ma è unche punta a un club nel caos I Blues si sono rafforzati in quell’area quando Kalidou Koulibaly è stato portato dal Napoli per circa 33 milioni di sterline. Ilvuole però firmare un secondo nuovo difensore centrale ...