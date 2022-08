Il caso Chico Forti grida vendetta: figuraccia Di Maio. Il suo rientro sia prioritario per il prossimo governo (Di sabato 20 agosto 2022) Un incubo che dura da vent’anni quello di Chico Forti, Connazionale trentino, produttore televisivo ed ex velista, condannato all’ergastolo nel 2000 dal tribunale della Florida per omicidio nel 1998. Un delitto per il quale Forti si è sempre detto innocente. “Vittima di un errore giudiziario”, quello che ha sempre sostenuto l’imprenditore italiano in questi vent’anni. A ridosso di Natale 2020 l’annuncio beffa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio – “Non lo lasceremo solo” – annunciandone l’imminente ritorno, dove dava ormai per certo il rientro in Italia del producer italiano. Ad oggi ancora nessuna risposta, la pratica per l’estradizione è ferma da 18 mesi e Chico ancora lancia un messaggio di speranza dalle colonne della Stampa: “Sono innocente, confido nelle promesse di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) Un incubo che dura da vent’anni quello di, Connazionale trentino, produttore televisivo ed ex velista, condannato all’ergastolo nel 2000 dal tribunale della Florida per omicidio nel 1998. Un delitto per il qualesi è sempre detto innocente. “Vittima di un errore giudiziario”, quello che ha sempre sostenuto l’imprenditore italiano in questi vent’anni. A ridosso di Natale 2020 l’annuncio beffa del ministro degli Esteri Luigi Di– “Non lo lasceremo solo” – annunciandone l’imminente ritorno, dove dava ormai per certo ilin Italia del producer italiano. Ad oggi ancora nessuna risposta, la pratica per l’estradizione è ferma da 18 mesi eancora lancia un messaggio di speranza dalle colonne della Stampa: “Sono innocente, confido nelle promesse di ...

