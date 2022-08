I progressisti immaginari | i disastri elettorali e la mia mamma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Molti mi chiedono: “Cosa direbbe Franca Rame oggi?”. Rispondo che non lo so e giudico che mettere in bocca parole a chi non c’è più è crimine. Ma in questo momento di grande amarezza e delusione per il popolo progressista, forse è utile parlare di quello che lei e mio padre han fatto, proponendo per anni quel cambio di paradigma di cui oggi tanto si parla tra chi è stufo di vedere le forze progressiste in Parlamento sprecare grandi occasioni di cambiamento dando così alla destra la possibilità di riprendersi la maggioranza dei voti. Un giorno mia madre era dal parrucchiere a Cervia e sentì due donne che parlavano del fatto che i mezzi agricoli utilizzati per la manutenzione di un parco non spandevano più gas di scarico puzzolente ma profumo di popcorn. Incuriosita volle saperne di più. Tornò a casa entusiasta spiegando a me e a mio padre che si potevano far funzionare trattori e ...