I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono? Cosa sappiamo su Zanotti solista (Di sabato 20 agosto 2022) I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono? La voce arriva sui social e in rete, circola praticamente da quando i Pinguini Tattici Nucleari si presentarono al Festival di Sanremo classificandosi al terzo posto con Ringo Starr. Era il 2020. Il successo clamoroso di quel brano, l'annuncio del tour nei palasport, poi sold out, hanno portato immediatamente all'ipotesi della carriera solista di Riccardo Zanotti. Ma Cosa sappiamo e Cosa effettivamente c'è da dire su questo? La voce circola da anni ormai ma solo oggi arriva quella che potrebbe essere la conferma. Pipol TV pubblica un post su Instagram in cui scrive che dopo 12 anni di attività, i Pinguini ...

gotdaev : In che senso si sciolgono i pinguini tattici - nonmichiamosof : RT @salutamiflavia: io 4 anni fa: 'raga dovete ascoltare i pinguini tattici nucleari fidatevi sono bravissimi' persone: 'ma flavia ?? che ca… - raffinatissimo_ : non i pinguini tattici nucleari che si sciolgono la maledizione di rh0ve ha fatto centro - Angela_akz : Dovete farmi sapere subito se i pinguini tattici resistenti si sciolgono perché in caso devo andare a cambiare la mia lista di Sanremo 2023 - _cielodiperle : MA IN CHE SENSO I PINGUINI TATTICI NUCLEARI SI SCIOLGONO MA STIAMO SCHERZANDO -