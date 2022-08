I medici di famiglia: “Rischio liste d’attesa anche nei nostri studi” (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA – “La richiesta prioritaria che la medicina generale fa alla politica è quella di risolvere il problema della carenza di professionisti. Vanno individuati modelli a breve, medio termine e lungo termine che evitino il Rischio di lasciare milioni di italiani senza medico di famiglia o di dover ricorrere alle liste d’attesa anche per vedere il proprio dottore”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) che invita i candidati in corsa per le elezioni politiche a porre la massima attenzione sulla mancanza di medici del territorio. Scotti sottolinea, quindi, la necessità “di investire in maniera seria sulla medicina generale”. In ... Leggi su lopinionista (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA – “La richiesta prioritaria che lana generale fa alla politica è quella di risolvere il problema della carenza di professionisti. Vanno individuati modelli a breve, medio termine e lungo termine che evitino ildi lasciare milioni di italiani senza medico dio di dover ricorrere alleper vedere il proprio dottore”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione deidina generale (Fimmg) che invita i candidati in corsa per le elezioni politiche a porre la massima attenzione sulla mancanza didel territorio. Scotti sottolinea, quindi, la necessità “di investire in maniera seria sullana generale”. In ...

PagliariniSte : In #Lombardia nessuno vuole fare il medico di famiglia. In #Calabria non ci sono proprio i medici e devono arrivare… - Lopinionista : I medici di famiglia: 'Rischio liste d'attesa anche nei nostri studi' - iob_paolo : Peccato che, con la corresponsabilità dei medici di famiglia, l'abbiano fatta sparire. - TweetDiPopolo : 'Non mi snudare senza ragione'... 'Non mi impugnare senza valore!' Ludovico di Giovanni de’ Medici, detto Giovanni… - Sirenia_Alba : RT @f_girasole: Il bellissimo pozzo dei Grifi e dei Leoni con lo stemma della famiglia Medici al centro. Situato in Piazza Grande fu disegn… -