I Maneskin in Giappone: Damiano David canta vestito come un manga con gonna da divisa scolastica (Di sabato 20 agosto 2022) Il Loud Kids Tour ha portato i Maneskin in Giappone, in una corsa senza sosta verso la conquista del mondo. Nel Sol Levante la band romana si tratterrà per 3 date. La prima è stata quella del 18 agosto a Tokyo, mentre le altre due sono programmate per oggi, 20 agosto, e per domani 21 agosto in occasione del Summer Sonic Festival che si tiene a Chiba e Osaka. come i social insegnano, i Maneskin stanno tenendo aggiornati i loro fan tempestivamente, sia dai profili individuali che dall’account della band. Dopo la data a Tokyo, 3 di loro – Damiano David, Ethan Torchio e Victoria De Angelis – si sono trattenuti all’interno di un locale per un karaoke. A colpire i fan non è stato il momento goliardico: piuttosto, i 3 Maneskin hanno attirato l’attenzione per ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Il Loud Kids Tour ha portato iin, in una corsa senza sosta verso la conquista del mondo. Nel Sol Levante la band romana si tratterrà per 3 date. La prima è stata quella del 18 agosto a Tokyo, mentre le altre due sono programmate per oggi, 20 agosto, e per domani 21 agosto in occasione del Summer Sonic Festival che si tiene a Chiba e Osaka.i social insegnano, istanno tenendo aggiornati i loro fan tempestivamente, sia dai profili individuali che dall’account della band. Dopo la data a Tokyo, 3 di loro –, Ethan Torchio e Victoria De Angelis – si sono trattenuti all’interno di un locale per un karaoke. A colpire i fan non è stato il momento goliardico: piuttosto, i 3hanno attirato l’attenzione per ...

