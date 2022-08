I giovani della “Via Lucis” in cammino da Roma per 3mila chilometri (Di sabato 20 agosto 2022) Roma – Partiranno domenica 21 agosto, dalla Stazione Termini di Roma, i giovani della “Via Lucis itinerante”, cammino giunto alla quarta edizione, che nasce dal desiderio di incontrare in prima persona i poveri che spesso si concentrano nelle stazioni ferroviarie, per vivere insieme un momento di preghiera e di servizio e portare loro la speranza del Vangelo. I ragazzi riceveranno il mandato missionario nella giornata di sabato 20 agosto, durante la celebrazione che si terrà nel giardino delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, che sarà presieduta dal vescovo ausiliario di Roma mons. Daniele Salera. Mentre domenica 21 agosto i giovani e le diverse congregazioni missionarie si raduneranno in piazza San Pietro per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 20 agosto 2022)– Partiranno domenica 21 agosto, dalla Stazione Termini di, i“Viaitinerante”,giunto alla quarta edizione, che nasce dal desiderio di incontrare in prima persona i poveri che spesso si concentrano nelle stazioni ferroviarie, per vivere insieme un momento di preghiera e di servizio e portare loro la speranza del Vangelo. I ragazzi riceveranno il mandato missionario nella giornata di sabato 20 agosto, durante la celebrazione che si terrà nel giardino delle SuoreCarità di Santa Giovanna Antida Thouret, che sarà presieduta dal vescovo ausiliario dimons. Daniele Salera. Mentre domenica 21 agosto ie le diverse congregazioni missionarie si raduneranno in piazza San Pietro per ...

