I club pesci pilota Napoli | Lecce fanno il calciomercato anche grazie alle storture del capitalismo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 agosto 2022) Naucrates ductor. È il nome scientifico dei. Quegli animaletti che sono simbiotici compagni di viaggio degli squali. Gli spicciano bocca, per usare il gergo romanesco. Si nutrono dei residui di cibo rimasti tra i denti, dei parassiti, degli avanzi di cibo edegli escrementi degli squali. Forniscono quello che viene definito un “servizio” di pulizia. È quel che sta avvenendo in questo, e non solo in questo. Ultimamente il fenomeno sta dilagando. La Superlega è di fatto una realtà e la disparità economico-finanziaria tra iè ogni anno più ampia. Senza voler addentrarci in un’analisi marxista, non diciamo nulla di sconvolgente nel sottolineare che il calcio è un esempio lampante delledel...