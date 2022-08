I Borghi invisibili a Serre il 22 agosto per l’A’ Chiena Festival (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSerre (Sa) – Lunedì 22 agosto in Serre, nel centro storico tra il palazzo Ducale e la Chiesa di San Martino, alle 21,30, si svolgerà la terza tappa della sezione teatrale I Borghi invisibili, affidata alla creatività e alla regia di Pasquale De Cristoforo, nell’ambito della XXXV edizione di ‘A Chiena – intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020, rigenerazione urbana, politiche per il Turismo e la Cultura, nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale –Festival diretto da Antonello Mercurio. I Borghi hanno un fascino particolarissimo, sono pieni di vissuti antichi e vuoti d’abitanti. C’è un gran da fare per rendere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Sa) – Lunedì 22in, nel centro storico tra il palazzo Ducale e la Chiesa di San Martino, alle 21,30, si svolgerà la terza tappa della sezione teatrale I, affidata alla creatività e alla regia di Pasquale De Cristoforo, nell’ambito della XXXV edizione di ‘A– intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020, rigenerazione urbana, politiche per il Turismo e la Cultura, nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale –diretto da Antonello Mercurio. Ihanno un fascino particolarissimo, sono pieni di vissuti antichi e vuoti d’abitanti. C’è un gran da fare per rendere ...

