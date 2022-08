Heidi Klum, rivelazioni choc: “Per rimanere giovane bevo il sangue di mio marito” (Di sabato 20 agosto 2022) Heidi Klum, già angelo di Victoria’s Secret, in versione Vampira non si era mai vista. E infatti l’ex fidanzata di Flavio Briatore ha lasciato tutti di stucco quando, parlando del segreto della sua eterna bellezza, ha detto: “Il trucco per rimanere giovani? Per riuscirci io bevo il sangue di mio marito”. Il consorte in questione, elisir in sangue e ossa che si presterebbe ad essere dissanguato dalla bella Heidi, ha 17 anni meno di lei. Heidi Klum (49 anni) in alcuni scatti tratti da InstagramE non deve stupire che una pratica del genere sia praticata più a Hollywood che in Transilvania, alla corte del Conte Dracula. Anche Meghan Fox ad esempio ha dichiarato di bere durante alcuni rituali il sangue di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 20 agosto 2022), già angelo di Victoria’s Secret, in versione Vampira non si era mai vista. E infatti l’ex fidanzata di Flavio Briatore ha lasciato tutti di stucco quando, parlando del segreto della sua eterna bellezza, ha detto: “Il trucco pergiovani? Per riuscirci ioildi mio”. Il consorte in questione, elisir ine ossa che si presterebbe ad essere dissanguato dalla bella, ha 17 anni meno di lei.(49 anni) in alcuni scatti tratti da InstagramE non deve stupire che una pratica del genere sia praticata più a Hollywood che in Transilvania, alla corte del Conte Dracula. Anche Meghan Fox ad esempio ha dichiarato di bere durante alcuni rituali ildi ...

HristinaNicola1 : RT @Luce_news: Heidi Klum, rivelazioni choc: “Per rimanere giovane bevo il sangue di mio marito” - Luce_news : Heidi Klum, rivelazioni choc: “Per rimanere giovane bevo il sangue di mio marito” - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: L'ultimo look di Heidi Klum (49 anni) ricorda uno scatto anni 90 con Jennifer Lopez in Versace ?? - vogue_italia : L'ultimo look di Heidi Klum (49 anni) ricorda uno scatto anni 90 con Jennifer Lopez in Versace ??… - AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: La top model, di ritorno il 19 agosto su Prime Video con Making the cut 3 accanto a Tim Gunn, condivide i segreti del suo… -