Hasta la lista Passo dopo passo | cosa succede da qui al voto e pure dopo

(Di sabato 20 agosto 2022) Manca quasi un mese aled è passato un mese dallo scioglimento anticipato delle Camere. Siamo a un momento cruciale della campagna elettorale: la consegna delle liste. “Dalle 8 del 21 agosto alle 20 del 22 agosto i partiti sono chiamati a depositare agli uffici elettorali le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali”. E’ da almeno una settimana che il toto-nomi impazza. In fondo il Rosatellum consente di sapere “a priori” quali sono le posizioni sicure o quasi sicure nei collegi e nei listini. Quindi la vera lotta elettorale è nel farsi collocare bene in, prima ancora che nel farsi votare. Come abbiamo ben capito dalle tante polemiche degli ultimi giorni. E ora siamo al fine settimana decisivo. Perché da lunedì sera… les jeux son faits! E inizia la vera e propria campagna elettorale. Il ...